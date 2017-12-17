T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te, Kurtuluş Koşusu düzenlendi

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü kapsamında 'Kurtuluş Koşusu’ düzenlendi

17 Aralık 2017 15:18

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü kapsamında \'Kurtuluş Koşusu’ düzenlendi. Koşuya 55 şehirden bin 63 profesyonel sporcu ve 54 bin 243 kişi katıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği işbirliğiyle düzenlenen koşu, Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in Büyükşehir Belediyesi önünde siren çalmasıyla başladı. 55 şehirden sporcu ve vatandaşların katıldığı etkinlikte 10 kilometrelik parkurda bin 63 profesyonel sporcu mücadele ederken, 4 kilometrelik halk koşusuna ise, 54 bin 243 kişi katıldı. Profesyonel sporcuların katıldığı parkuru milli atlet Süleyman Pekmezci 1’inci olarak tamamladı. Pekmezci, bitiş çizgisini ilk sırada geçtiği için mutlu olduğunu belirterek, organizasyon için belediye yetkililerine teşekkür etti.
KİTAP OKUYARAK KOŞTULAR
Halk koşusu parkurunda ise, Adil Ceydeli Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin oluşturduğu bir grup kitap okuyarak koştu. Parkur boyunca kitap okuyan öğrenci ve öğretmenler, Türkiye’deki kitap okuma oranının düşüklüğüne dikkat çekmek koşuya kitaplarla katıldıklarını söyledi.
Koşu sonrasında 1’inci olan sporcuya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 bin lira para ödülü verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNMustafa KANLIGAZİANTEP DHA GAZİANTEPtekentinKoşusuKoşuyaBüyükşehir BelediyesiTürkiye Atletizm FederasyonuValiliği işbirliğiyleVali Ali YerlikayaBüyükşehir Belediye Başkanı FatmaBüyükşehir Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24