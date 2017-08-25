Gaziantep'te 'kurbanlık yakalama timi' kuruldu

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kurban Bayramı'nda kaçacak hayvanlar için 'Kurbanlık Yakalama Timi' kuruldu. Bayrama Hayvanat Bahçesi'nde hazırlanan tim, kurbanlık hayvanları drone ile tespit edip yakalayacak.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için 'Kurbanlık Yakalama Timi' kuruldu. 20 kişilik tim, Hayvanat Bahçesi'nde tatbikat yaptı. Tim, tatbikat öncesi düz koşu yapıp, ardından kement atma ve uyuşturucu iğne atma eğitimi aldı. Hazırlıklarını tamamlayan tim, Kurban Bayramı'nda kaçacak hayvanları, drone ile görüntüleyip yakalayacak.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, timin olası kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalamak için çalışacağını söyledi. Bu yıl ilk defa drone kullanılacağını ifade eden Özsöyler şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı olarak Kurban Bayramında kaçan hayvanları 20 kişilik Kurbanlık Yakalama Timi oluşturduk. Yakalama timi, 1 aydır eğitim görüyor. Tim, bayram boyunca 153 Zabıta Hattı'na 153'e gelen ihbarları değerlendirerek, kaçan hayvanları yakalayacak ve sahibine teslim edecek. Bu yıl kaçan hayvanları yakalamak için ilk kez drone kullanacağız. Drone ile kaçan hayvanlar havadan tespit edip ekibimiz yakalayacak."