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Gaziantep'te 'küfür' kavgası: 1 ölü

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te çıkan kavgada 19 yaşındaki Abdullah C

30 Ağustos 2017 17:07

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te çıkan kavgada 19 yaşındaki Abdullah C., akrabası 36 yaşındaki Fikret Çolak’ı bıçakla öldürdü.
Olay, gece geç saatlerde Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah C., kendisine küfür ettiği öne sürülen akrabası Fikret Çolak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öfkelenen Abdullah C., bıçakla Çolak’a saldırdı. Çolak’ı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Abdullah C., kaçtı. Çolak, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Acil serviste tedavi edilen Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Çolak’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çolak’ın ölümüne yol açan Abdullah C. ise, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

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