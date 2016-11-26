Gaziantep'te korkutan 'patlama' sesi!

Gaziantep'te saat 23.30 civarında korkutan bir ses duyuldu. Valilik, şehrin birçok bölgesinden duyulan sese ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada yaralanma, ölüm ve maddi hasar olmadığını belirtti ve "Bu sesin Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında görev yapan uçaklarımızın ses hızını aşmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekte" ifadelerini kullandı.

Valilik: Ses hızı aşımı olabilir

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"25.11.2016 günü saat 23.20 sıralarında il genelinde duyulan patlama sesinden dolayı jandarma, emniyet, AFAD, itfaiyeye yapılan ihbarlar değerlendirilmiş, 26.11.2016 günü saat 00.25 itibariyle hastanelerimize, diğer kurumlarımıza bildirilen ya da görevlilerimizce tespit edilen herhangi bir yaralanma, vefat veya maddi hasar bulunmamaktadır

"Bu sesin Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında görev yapan uçaklarımızın ses hızını aşmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

AA: Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Anadolu Ajansı (AA), "kentin merkez Karataş ve Alleben Göleti civarında patlama sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildiğini" bildirdi.

Yerel muhabir: Bombalı araç olsa bu kadar ses duyulmaz

T24'e bilgi veren Gaziantep Pusula Gazetesi Muhabiri Mehmet Torun, "Emniyetle görüştüm, olay yeri yok. Ses şehrin her yerinden, hatta ilçelerden bile duyuldu ama patlama yeri yok. Bombalı araç olsa o kadar ses duyulmaz" dedi. Torun, bilginin henüz teyit edilemediğini belirtirken "Gölete roket atıldığı iddia edildi ama bu kadar ses çıkarması mümkün değil" ifadesini kullandı.

Belediye başkanından açıklama: Sıkıntı yok

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şu an şehir içerisinde herhangi bir sıkıntı yok" açıklamasında bulundu. Tahmazoğlu "Duyulan sesli ile alakalı emniyetimiz şu anda araştırma yapıyor net bir bilgi yok. Başka haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin'den açıklama: Resmi makamlarca açıklama yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, duyulan sese ilişkin olarak doğrulanmış bir bilginin bulunmadığını aktardı. Şahin'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"#Gaziantep'teki patlama iddiasıyla ilgili doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamakta. En doğru açıklama ilgili resmi makamlarca yapılacak."