"Gaziantep'te kendini patlatan IŞİD'li, örgütün Türkiye sorumlusuydu" iddiası

Gaziantep’te dün IŞİD hücre evlerine düzenlenen baskın sırasında kendini patlatan canlı bomba ‘Ebu Hafs’ kod adlı Mehmet Kadir Cabael'in örgütün Türkiye sorumlusu olduğu iddia edildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Gaziantep Emniyeti ve MİT’in ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu, geçen mayıs ayında yakalanacağını anlayınca kendisini patlatan IŞİD'in Türkiye sorumlusu Yunus Durmaz’ın yerine Mehmet Kadir Cabael’in geçtiği iddia edildi.

Cabael’in, Türk-Kürt ve Sünni-Alevi çatışması çıkarmak için eylem hazırlığında olduğu ve kontrolündeki hücrenin saldırı düzenlenmek için harekete geçtiği belirlendi. Ekipler, bu gelişmeler üzerine harekete geçti.

Gar saldırısını gerçekleştiren canlı bombaları Gaziantep’ten Ankara’ya götüren aracı kullandığı belirlenen ve 14 Kasım 2015’te polisin evine yaptığı baskın sırasında üzerindeki bombaları patlatan İbrahim Halil Durgun’un evinde, Mehmet Kadir Cabael’in parmak izi bulunmuştu.

Cabael, İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı turuncu listede 600 bin TL ödülle aranıyordu.

Gözaltına alınan teröristlerin 5’i canlı, 3’ü araçla olmak üzere toplam 8 bombalı saldırı yapmayı hedefledikleri de öğrenildi.

Canlı bomba eylemi önlendi

Mehmet Kadir Cabael’in yönettiği iddia edilen IŞİD hücrelerinin, Alevi dernekleriyle maç, askeri sevkıyat ve yargı mensuplarına yönelik eylem hazırlığında oldukları bildirildi. IŞİD'lilerin kendilerini patlattığı evler, harabeye döndü.

Kendini laborant olarak tanıttı

IŞİD'in, ‘üzerindeki patlayıcıyı infilak ettiren canlı bombaların beyni’ olarak bilinen Mehmet Kadir Cabael’in, evi kiralarken kendisini laborant olarak tanıttığı öğrenildi. Almanya’da yaşayan ev sahibinin de “Devlet memurudur” diyerek güvenip evi kiraya verdiği ortaya çıktı.

Kontratı kendi adıyla yaptığı belirtilen Cabael’in sosyal bir aile profili çizdiği, her şeyi düzenli yaptığı, bina yönetim toplantılarını dahi kaçırmayıp burada da sosyal davrandığı bildirildi. Olayın ardından Cabael’in komşularının ise büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.