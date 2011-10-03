Gaziantep'te kazanan yok!

T24 - Haftanın son maçında Gaziantepspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı. Siyah beyazlı ekip 69'da Necip, 83'üncü dakikada da İsmail Köybaşı'nın atılmasıyla maçı 9 kişi tamamladı.



Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantepspor-Beşiktaş maçı 0-0 sona erdi. Eskişehirspor yenilgisinin ardından ligdeki 3 maçını da kazanan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında 2 puan bıraktı.



Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan ligdeki ilk beraberliği ile tanıştı. Ricardo Quaresma'nın kamptan ayrılıp apar topar Portekiz'e gitmesinin şokuyla sarsılan, Guti, Almeida ve İbrahim Toraman gibi önemli oyuncularından Gaziantep'e yoksun giden Beşiktaş, bu beraberlikle puanını 10'a yükseltti.



Ligde puanı bulunmayan Gaziantepspor ise Tolunay Kafkas'ın yerine gelen Abdullah Ercan ile ilk puanını aldı. 4 mağlubiyeti bulunan Gaziantepspor, 1 puan aldı ve Ankaragücü ile puanını eşitledi.



Karşılaşmanın ilk sarı kartını 9. dakikada Gaziantepspor'dan Orhan Gülle gördü. Orhan, İsmail Köybaşı'na yaptığı hareketten sonra sarı kart gördü.



Dakikalar 18'i gösterdiğinde, karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, topsuz alanda Wagner'e yaptığı hareketin ardından Mehmet Aurelio'ya sartı kartını gösterdi.



25. dakikada Fernandes, ceza sahasına girerken düşürüldü ve Beşiktaş, tehlikeli olabilecek yerden bir frikik kazandı. Fernandes'in kullandığı frikik baraja takıldı ama Wagner, barajı bozduğu için sarı kart görürken, frikik tekrarlatıldı.



30. dakikada Necip Uysal'ı düşüren Serdar Kurtuluş, sarı kart gördü.



Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım girdiği pozisyonları değerlendirmedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.



İkinci yarıya takımlar aynı 11 ile devam etti.



Karşılaşmanın ilk sarı kartını gören Orhan Gülle, 53. dakikada yerini Murat Ceylan'a bıraktı.



64. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ceza sahasına girmek isteyen Popov'u formasından çekerek düşüren Necip Uysal, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.



10 kişi kalan Beşiktaş'ta 69'da Mustafa Pektemek yerini Roberto Hilbert'e bırakırken, 75'te de Simao Sabrosa çıktı, Edu oyuna girdi.



83. dakikada Beşiktaş, İsmail Köybaşı'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. İsmail, ceza sahasına girmek isteyen Sosa'yı düşürünce kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.



Son dakikaları 9 kişi oynayan Beşiktaş, oyunu kendi yarı alanında kabul etse de ev sahibi takım ciddi bir atak girişiminde bulunamadı.



90 dakika boyunca gol olmazken, karşılaşma 0-0 sona erdi.







