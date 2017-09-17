Gaziantep'te kaza: 2 ölü, 2 yaralı (2)- yeniden

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, hız göstergesi 140 kilometrede takılı kalan otomobilin karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep- Nizip karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne saatte 140 kilometre hızla ilerleyen Cengiz Akalın yönetimindeki 27 LH 455 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Aksoy yönetimindeki 27 JD 178 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda, hız göstergesi 140 kilometrede takılı kalan otomobilin sürücüsü Cengiz Akalın ile yanındaki akrabası Haydar Akalın yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde bulunan sürücü Ramazan Aksoy ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü. Kazada yaşamını yitiren Cengiz ve Haydar Akalın\'ın cesetleri ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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