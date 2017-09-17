Gaziantep'te kaza: 2 ölü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP- Nizip karayolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Gaziantep- Nizip karayolunun 26\'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.



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