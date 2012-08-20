Gaziantep'te karakola bombalı saldırı: 8 ölü, 66 yaralı

Gaziantep'te Karşıyaka polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, en az 66 kişi de yaralandı.

Polis merkezini hedef alan saldırıda ortalık savaş alanına dönerken 2 halk otobüsüyle 2 otomobil alev alev yandı, çevredeki işyerleri ve evlerle araçlar hasar gördü.

Patlama, kentin en merkezi yerlerinden Şehitkamil İlçesi'ndeki Karşıyaka Polis Merkezi önünde saat 19.45 sıralarında meydana geldi.

İşyerlerinin bulunduğu bölgede, akşam saatinde caddenin en kalabalık olduğu sırada tahrip gücü yüksek patlayıcı yüklü otomobili Polis Merkezi'ne 10- 15 metre uzaklıkta park edip ayrılan bir PKK'lının, uzaktan kumandayla bombayı infilak ettirdi.

Kulakları sağır eden patlamayla birlikte otomobil havaya uçarken, durakta yolu indirip bindiren 2 halk otobüsü ile yabancı plakalı bir otomobil alev alev yanmaya başladı, çevredeki binaların camları kırıldı, araçlar tahrip oldu.

Aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentte alarma geçirilen hastanelere taşındı.

Gaziantep Valisi Erdal Ata, Karşıyaka Polis Merkezi yakınında zaman ayarlı bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını söyledi.

Kan anonsları yapıldı

Patlamayla alev topuna dönen halk otobüslerindeki yolcular ve çevrede bulunanlar canlarını kurtarmanın derdine düştü.

Aralarında, Karşıyaka Polis Merkezi'nde görevli polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralanırken, otobüslerde alevler arasından çıkamayan bazı yolcular diri diri yandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kan anonsları yapıldı. Sağlık Müdürlüğü, hastaneleri alarma geçirdi ve bayram nedeniyle izinli doktorlar ve sağlık personeli göreve çağrıldı. Çok sayıda yaralıdan durumları ağır olanlar ameliyata alındı.

Bombalı araç aranıyordu

Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisi olan Şarlıurfa'nın Suruç İlçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Emin Hasandağ adlı kişinin, iki hafta önce bomba yüklü 27 E 7278 plakalı otomobille Gaziantep'e geldiği istihbaratını alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, tüm birimleri uyarmıştı. Ancak polisin bir türlü ulaşamadığı bu kişinin, saldırıyı düzenlediği değerlendiriliyor.

Güvenlik güçleri, bomba yüklü aracı park edip uzaklaşan bir kişinin eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

BDP binasına yürüdüler

Saldırıya tepki gösteren çok sayıda kişi olay yerine gelerek, PKK ve Abdullah Öcalan aleyhine sloganlar attı. Bu sırada 500 kişilik grup da BDP il binasına doğru yürüyüşe geçti. Polis, öfkeli kalabalığın binaya yaklaşmasını engelllemek için çevrede yoğun önlem aldı.

Görgü tanıkları patlamayı anlattı

Bombalı saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı. Yaşadıkları paniği dile getiren bir vatandaş, "Bir çırpıda her taraf ateş altında kaldı. İki saniyelik bir olay. Ne olduğunu bilmiyoruz, bir patlama ve sonrasında yangın... böyle gelişti" dedi. Başka bir görgü tanığı ise, "Bir patlama oldu, ne olduğunu bilmedikki. Kulaklarımızı kapattık sadece, bir alev yükseldi" diye konuştu.

Patlama anında telaşla balkona çıktığını belirten bir kadın, "Akşam namazı kılarken, 'Yarabbim şunların şerrinden bizi emin eyle' dedim. Arası 5 dakika sürmedi bir gümbürtü oldu. Gelinlerimden biri burada oturuyor, biri de şurada oturuyor. 'Aman gelinlerim size kurbanım, öldünüz' dedim. Geldimki gelinlerim sağ" şeklinde konuştu.