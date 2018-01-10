T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te kapkaç ve yankesicilik olaylarına 20 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından kapkaç ve yankesicilik olaylarıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 20'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

10 Ocak 2018 19:39

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından kapkaç ve yankesicilik olaylarıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 20\'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ayda meydana gelen yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Alan daraltması yapılarak güvenlik kamera kayıtlarından kimlikleri belirlenen 20 kapkaç şüphelisi, 10 da yankesicilik şüphelisi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20\'si tutuklanırken, 10\'u ise serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHA GAZİANTEPAsayişMüdürlüğü YankesicilikDolandırıcılık Büro AmirliğiAlanEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24