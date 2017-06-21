T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te kalabalığa rastgele ateş ettiler: 1'i ağır 5 yaralı!

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

21 Haziran 2017 10:25

Gaziantep'te motosikletli bir kişi tarafından caddede alışveriş yapanların üzerine av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Şoför Ali Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı caddede, 27 AN 75 plakalı motosikletin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü tarafından av tüfeği ve tabancayla alışveriş yapanların üzerine peş peşe ateş açıldı. Saldırıda, saçma ve kurşunların isabet ettiği Tülay Gülderen, Dilek Demir, Dilan Demir, Yağmur Çobanoğlu ve Suriye uyruklu Zekeriya Melikşah yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tülay Gülderen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

antepsaldırıyaralıhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24