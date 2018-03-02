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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin gümrük kaçağı ürün satıldığı belirlenen iş yerlerine yönelik operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı

02 Mart 2018 13:23

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polisin gümrük kaçağı ürün satıldığı belirlenen iş yerlerine yönelik operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, \'haksız rekabet\'in önüne geçmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, merkez Şahinbey ilçesinde bulunan 4 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan iş yerlerindeki aramalarda; gümrük kaçağı 74 cep telefonu, klonlu 9 cep telefonu, 23 hard disk, 1 laptop ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Ürünlere el koyan polis ekipleri, iş yerlerinde bulunan 2\'si yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına alarak, haklarında yasal işlem başlattı.

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