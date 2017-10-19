Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde kaçakçılara yönelik kapsamlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda çok miktarda kaçak sigara, alkol ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Kaçak sigara ve alkol ürünü satışını engellemek için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri; kent genelinde belirlenen adrese özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Titizler ve Süleymanşah mahalleleri öncelikli olmak üzere çok sayıda işyerinde arama yapıldı. Aramalarda, işyerlerinde çok miktarda kaçak sigara, alkol ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis, ürünlerin satışını yaptığını belirlediği kişiler hakkında yasal işlem başlattı.



FOTOĞRAFLI