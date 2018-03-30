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Gaziantep'te kaçak silah üretim deposuna baskın

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te kaçak silah üretimi yapılan depoya yapılan operasyonda çok sayıda silah parçası ve mühimmat ele geçirildi

30 Mart 2018 14:12

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te kaçak silah üretimi yapılan depoya yapılan operasyonda çok sayıda silah parçası ve mühimmat ele geçirildi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir depoya operasyon yaptı. Operasyonda aranan depoda namlusu açılmış kurusıkıdan çevirme 6 tabanca, 12 bilye atar fişeği, 10 fişek, 3 tüfek kartuşu, 8 tabanca şarjörü, 4 icra yayı, 1 şarjör yayı, 4 tabanca kabzesi, 1 tabanca sürgüsü, 1 metal kesmeye yarayan spiral taşı, 2 çeşitli uzunlukta namlu yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış çelik boru, 2 matkap, 3 pense, 1 spiral, değişik ebatlarda 10 tornavida, 2 mengene, 2 çelik eğe, 3 anahtar, 1 anahtar takımı, 1 alyan anahtar, 1 yıldız anahtar ile çok sayıda bilye, tetik, horoz ve kilitleme pimi ele geçirdi. Silah ve malzemelere el koyan ekipler depo sahibi S.K.\'yi gözaltına aldı.

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