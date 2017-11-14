Gaziantep'te kaçak sigara ve ilaç operasyonu

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin arama yaptığı TIR\'da; 1 milyon 796 bin 840 ilaç ile 39 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine kaçak sigara ve ilaç getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde denetim noktası oluşturan polis şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Doğu illerinden gelen bir TIR\'ı da durduran polis, yaptığı aramada kutuların içerisine gizlenmiş 39 bin paket sigara ile 1 milyon 796 bin 840 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi. Sigara ve ilaçlara el koyan polis, TIR\'da bulunan H.A., M.T. ve Y.T.\'yi gözaltına aldı.

Öte yandan kaçak sigara ve ilaçların ele geçirildiği TIR\'a adli makamlarca el konuldu.



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