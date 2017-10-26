Gaziantep'te kaçak sigara ve içki operasyonu: 5 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı 24 bin 510 paket sigara ve 324 şişe içki ile bin 320 litre alkol ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K.\'ya ait bir depoya düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 324 şişe içki, bin 320 litre alkol ve 12 bin 500 şişe kapağı ele geçirdi. İçkilere el koyan ekipler, E.K.\'yı gözaltına aldı.

Ekipler, yabancı uyruklu M.İ., M.M., E.E. ve S.B. isimli 4 şüphelinin araç ve evlerinde yaptığı aramada ise gümrük kaçağı toplam 24 bin 510 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.



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