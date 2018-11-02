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Gaziantep'te kaçak 526 bin 115 tıbbi ilaç ele geçti

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda kaçak 526 bin 115 tıbbi ilaç ele geçirildi

02 Kasım 2018 15:57

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin düzenlediği operasyonda kaçak 526 bin 115 tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde kaçak tıbbi ilaç satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi belirlenen işyerine yapılan operasyonda yapılan aramalarda 5 bin 510 Türk menşeli, 520 bin 605 yabancı menşeli olmak üzere toplam 526 bin 115 kaçak tıbbı ilaç ele geçirildi. Tıbbi ilaçlara el konulurken, yabancı uyruklu A.H. gözaltına alındı.

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