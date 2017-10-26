Gaziantep'te işler karıştı; Şirket: 'Kart 27'de dolandırıldık Belediye: Parayı verin!

Sayıştay raporuyla ortaya çıkan 6.5 milyon TL’lik ‘Akbil unutkanlığında şirket kendini ‘Dolandırıldık’ diye savundu. Sayıştay, denetim dışı bırakılan 8 yılın da incelenmesini istedi. Sayıştay’ın AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait raporuyla son iki yılın hesaplarında ortaya çıkan 6.5 milyon TL’lik ‘Akbil’ skandalında şirketin açıklaması olayı farklı bir boyuta taşıdı. 2006-2016 yılları arasında 10 yıl boyunca Kart 27’yi işleten şirket “sistem donanımları çalındı, kartlar kopyalandı, dolandırıldık” dedi. AKP’li belediye, Sayıştay raporunun ardından, “hesap açığı tarafımızca tespit edilerek ilgili firmadan bu bedel talep edilmiş” açıklaması yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu açıklamalarla Sayıştay’ın raporunda yer alan “denetim dışı bırakılan 8 yılda incelensin” talebi daha da önem kazandı. Sayıştay raporunda Gaziantep’te 2006 yılından bu yana toplu ulaşımda kullanılan “akıllı kart”la ilgili son iki yılın hesaplarında 6.5 milyon TL’lik açık tespit edildiği yazıldı. “Akıllı kart sistemini işleten firma sözleşmeye aykırı olarak ya ortak hesaptan başka bir hesaba para aktarmaktadır ya da bu hesap dışında başka bir hesap kullanmaktadır” tespiti yapan Sayıştay, denetim dışı bırakılan 2006- 2014 yılları arasındaki 8 yılında incelenmesini istedi. Bu talep rapora, “Denetim firması yalnızca 2014-2016 yılını incelemiştir. Halbuki akıllı kart sistemi 2006 tarihinde başlamıştır. Dolayısıyla 2006-2014 tarihleri arası denetim dışı bırakılmıştır. Akıllı kart sisteminin ihale süresi olan 2006- 2016 tarihleri arasında tüm yönleri ile detaylı olarak incelenmesi gerektiği düşünülmektedir” notuyla geçti.

Belediye ne demişti?

Sayıştay raporunun gazetemizde yayımlanmasının ardından ilk açıklama belediyeden geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında, “10 yıldır (2006-2016) devam etmekte olan Kart 27 Elektronik Bilet Sisteminin sözleşme süresi sona ermiştir. Belediyemiz yaptığı alımlarda, iş bitiminde geçici kabul işlemi öncesinde gerekli kontrolleri yapmaktadır. Uzman bilirkişilere belediyemizce yaptırılan geçici kabul öncesi incelemede bu açık tarafımızca tespit edilerek ilgili firmadan bu bedel talep edilmiş ve ilgili firma da bu açığı kabul ederek tespit edilen bu tutarı kurumumuza ödemiştir. Sayıştay’a da bu durum belediyemizce bildirilmiştir” denildi.

Şirket: Dolandırıldık!

EKent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş. ise belediyenin bu açıklamasına karşılık “dolandırıldık” dedi. Şirketin açıklaması şöyle: “Açığın tamamı Gaziantep ilinde meydana gelen sistem donanımlarının çalınması ve kartların kopyalanması vesilesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık hadiseleri kaynaklıdır. Konuyla ilintili olduğu tespit edilen kişiler hakkında şirketimizce savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Şirketimiz herhangi bir kusuru bulunmamasına rağmen sözleşmesel sorumluluklara binaen 6.085.400,85 TL’lik açığı, 10.01.2017 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ödemek suretiyle kapatmıştır.”

Büyük soru işareti

Sayıştay raporunda sadece iki yılın incelendiğini belirtilerek, denetim dışı bırakılan 8 yılın incelenmesi istendi. Şirket ise açıklamasında, 10 yılın denetlendiğini öne sürdü. Bu büyük çelişki açıklamaya “Bağımsız denetim firmasının son 10 yıllık döneme ilişkin yaptığı inceleme ve denetim sonucunda hesapta 6.085.400,85 TL’lik açık tespit edilmiştir” ifadesiyle yansıdı. Şirketin sözkonusu açıklamasının ardından, “8 yıl gizleniyor mu? Sistem nasıl, kimler tarafından çalındı?” soruları yanıt bekliyor.

CHP ve HDP Meclis'e taşıdı

Muhalefet partileri skandalı soru önergeleriyle Meclis gündemine taşıdı. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Yolsuzlukların üzerine gideceğiz diyenler neyi bekliyor” diye sordu. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da Soylu’ya, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bir ceza verilmiş midir? Verilmiş ise verilmiş olan ceza nedir?” sorularını yöneltti.