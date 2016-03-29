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Gaziantep'te IŞİD'e katılmak isteyen 3 kişi yakalandı

Şüphelilerin İstanbul'dan geldiği değerlendirildi

29 Mart 2016 00:08

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, terör örgütü IŞİD'e katılmak üzere İstanbul'dan geldiği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Sputnik’in haberine göre, terör örgütü IŞİD'in Türkiye'ye yönelik faaliyetleri ve olası terör eylemlerinin önlenmesine yönelik ilçe merkezinde ve ilçenin giriş çıkışlarında çalışma yürüten Karkamış Emniyet Amirliği ekipleri, araç ve yayalar üzerinde güvenlik kontrolü yaptı.

Kontrollerde şüpheli görülerek durdurulan ve plakası açıklanmayan bir araçtaki G.Ç, İ.U. ve N.Ç. sorgulandı.

Sorgulamada, şüphelilerin terör örgütü IŞİD'e katılmak üzere Karkamış'a geldiği değerlendirilerek, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

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