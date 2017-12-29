Gaziantep'te iş adamı FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iş adamı B.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında polis tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iş adamı B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan B.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.