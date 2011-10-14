T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gaziantep'te Irak Başkonsolosluğu açıldı GAZİANTEP (A.A)

14 Ekim 2011 16:35

-Gaziantep'te Irak Başkonsolosluğu açıldı GAZİANTEP (A.A) - 14.10.2011 - Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, ''Başkonsolosluğumuz Irak'a giriş kapınız olacaktır. Her iki ülke arasında ticari, sanayi tüm alanlarda gereken yardımlaşmayı sağlayacaktır'' dedi. Zebari, Gaziantep'te Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Aslan ve diğer yetkililerle birlikte Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun kapısındaki kurdeleyi kesen Zebari, İstiklal Marşı ve Irak Milli Marşı'nın okunmasının ardından konsolosluğun gönderine Irak Cumhuriyeti bayrağını çekti. Zebari, törendeki konuşmasında, bugünün Gaziantep'te Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun açılışı dolayısıyla güzel bir gün olduğunu söyledi. Konsolosluğun kültürel, ticari ilişkileri geliştirmesini arzu ettiklerini, Türkiye ile Irak arasındaki sıcak ilişkilerden mutluluk duyduklarını ifade eden Zebari, şöyle konuştu: ''Dün ve öncesi günkü buluşmamız aramızdaki ilişkileri daha fazla geliştirme amacındaydı. Bu gelişmeler büyük ve daha geniş olacak. Irak Cumhuriyeti Türk şirketlerinin yardımına ve desteğine daha çok ihtiyaç duyacaktır. Irak Cumhuriyeti'nde, Zaho'da ve diğer şehirlerde birçok büyük Türk şirketi bulunuyor. Onların çabasından mutluluk duyuyoruz. Özellikle Gaziantep şehrimizden büyük iş adamları ve dev şirketlerin Irak'ta büyük iş çıkaracaklarını ve yardımlaşacaklarını ümit ediyoruz. Irak Cumhuriyeti, önem göstererek Gaziantep'te başkonsolosluğu açtı. Başkonsolosluğumuz kapı ve karşılayıcı... Başkonsolosluğumuz Irak'a giriş kapınız olacaktır. Her iki ülke arasında ticari, sanayi tüm alanlarda gereken yardımlaşmayı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tüm yetkililere tekrar teşekkür ederiz.'' Zebari, katılımı dolayısıyla Vali Erdal Ata, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Aslan ve diğer davetliler ile başkonsolosluğun açılışına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24