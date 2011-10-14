-Gaziantep'te Irak Başkonsolosluğu açıldı GAZİANTEP (A.A) - 14.10.2011 - Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, ''Başkonsolosluğumuz Irak'a giriş kapınız olacaktır. Her iki ülke arasında ticari, sanayi tüm alanlarda gereken yardımlaşmayı sağlayacaktır'' dedi. Zebari, Gaziantep'te Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Aslan ve diğer yetkililerle birlikte Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun kapısındaki kurdeleyi kesen Zebari, İstiklal Marşı ve Irak Milli Marşı'nın okunmasının ardından konsolosluğun gönderine Irak Cumhuriyeti bayrağını çekti. Zebari, törendeki konuşmasında, bugünün Gaziantep'te Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun açılışı dolayısıyla güzel bir gün olduğunu söyledi. Konsolosluğun kültürel, ticari ilişkileri geliştirmesini arzu ettiklerini, Türkiye ile Irak arasındaki sıcak ilişkilerden mutluluk duyduklarını ifade eden Zebari, şöyle konuştu: ''Dün ve öncesi günkü buluşmamız aramızdaki ilişkileri daha fazla geliştirme amacındaydı. Bu gelişmeler büyük ve daha geniş olacak. Irak Cumhuriyeti Türk şirketlerinin yardımına ve desteğine daha çok ihtiyaç duyacaktır. Irak Cumhuriyeti'nde, Zaho'da ve diğer şehirlerde birçok büyük Türk şirketi bulunuyor. Onların çabasından mutluluk duyuyoruz. Özellikle Gaziantep şehrimizden büyük iş adamları ve dev şirketlerin Irak'ta büyük iş çıkaracaklarını ve yardımlaşacaklarını ümit ediyoruz. Irak Cumhuriyeti, önem göstererek Gaziantep'te başkonsolosluğu açtı. Başkonsolosluğumuz kapı ve karşılayıcı... Başkonsolosluğumuz Irak'a giriş kapınız olacaktır. Her iki ülke arasında ticari, sanayi tüm alanlarda gereken yardımlaşmayı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tüm yetkililere tekrar teşekkür ederiz.'' Zebari, katılımı dolayısıyla Vali Erdal Ata, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Aslan ve diğer davetliler ile başkonsolosluğun açılışına katkı sağlayanlara teşekkür etti.