T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın; fabrika sahibine ulaşılamıyor

Çıkan yangında 7 kişi yaralanırken, yangın esnasında, fabrikada olduğu belirtilen fabrika sahiplerinden Tuncay Kara'ya ulaşılamıyor

15 Ağustos 2017 01:37

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

1. OSB'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlerin sardığı iplik fabrikasındaki yangın devam ederken, çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar ise tahliye ediliyor.

Yangın esnasında, fabrikada olduğu belirtilen fabrika sahiplerinden Tuncay Kara'ya ulaşılamıyor. Kara'nın en son bir personeli dışarıya çıkardığı ardından fabrikanın içine tekrar girdiği öğrenildi. Saat 16:30 sıralarında başlayan yangın, fabrikanın tamamını sararken içeride bulunan, pamuk, ip, elyaf gibi maddeler nedeniyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınamadığı öğrenildi. 

7 kişi yaralandı

İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 28 araç ve 75 personelle yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile 3 vatandaş 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 3,5 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

 

ETİKETLER

gaziantepfabrikayangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24