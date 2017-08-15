Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın; fabrika sahibine ulaşılamıyor

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

1. OSB'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlerin sardığı iplik fabrikasındaki yangın devam ederken, çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar ise tahliye ediliyor.

Yangın esnasında, fabrikada olduğu belirtilen fabrika sahiplerinden Tuncay Kara'ya ulaşılamıyor. Kara'nın en son bir personeli dışarıya çıkardığı ardından fabrikanın içine tekrar girdiği öğrenildi. Saat 16:30 sıralarında başlayan yangın, fabrikanın tamamını sararken içeride bulunan, pamuk, ip, elyaf gibi maddeler nedeniyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

7 kişi yaralandı

İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 28 araç ve 75 personelle yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile 3 vatandaş 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 3,5 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor.