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Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın

2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir iplik fabrikasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı

25 Nisan 2017 03:38

Gaziantep'te organize sanayi bölgesindeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir iplik fabrikasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Pamuk ve iplik balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık bir saat önce çıktığı belirlenen yangını söndürmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri fabrikanın bazı duvarlarını yıktı.

Kimsenin bulunmadığı belirlenen fabrikada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 112 Acil Servis ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.

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