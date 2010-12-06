-GAZİANTEP'TE İLAÇ YOLSUZLUĞU OPERASYONU GAZİANTEP (A.A) - 06.12.2010 - Gaziantep, Adana, Hatay ve Şanlıurfa'da, hastanelerde ilaç yolsuzluğuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında doktorlar, eczacılar, ilaç mümessili, hastane çalışanı ve memurların da bulunduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ve ilçelerdeki yolsuzluk faaliyetlerinde bulunan kişi ve gruplara yönelik olarak çalışma başlattı. İslahiye ilçesinde hasta olmayan kişilere ait sağlık karnelerine ilaç yazıldığı, söz konusu reçetelerin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) tahsil edilerek kurumun zarara uğratıldığı, devlet hastanesinde bulunması gereken bazı ilaçların eksik olduğu, ilaçlar üzerindeki ''Hastane Malıdır Satılamaz'' ibarelerinin tahrip edilerek bazı eczanelerde satılması suretiyle SGK'nın zarara uğratıldığı tespit edildi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünce müşterek yapılan çalışmalarda delillendirmenin tamamlanması neticesinde, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında 7 doktor, çok sayıda eczacı, eczacı kalfası, ilaç mümessili, hastane çalışanı ve memurların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt faaliyet çerçevesinde resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık'' suçundan tahkikata başlandığı, 10 kişinin İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği, 15 zanlının ise haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri kaydedildi.