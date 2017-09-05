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Gaziantep'te iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Suriye uyruklu 36 yaşındaki Abdulhakim Alanjarı öldü, 3 kişi yaralandı

05 Eylül 2017 21:59

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Suriye uyruklu 36 yaşındaki Abdulhakim Alanjarı öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Gaziantep- Nurdağı karayolunun 32’nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Abdulhakim Alanjarı yönetimindeki 31 MB 348 plakalı hafif ticari araç ile Fatih Veriralmaz\'ın kullandığı 27 SR 277 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Suriye uyruklu Abdulhakim Alanjarı olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü Fatih Veriralmaz ile araçtaki eşi Sekine ve oğlu Berkan Veriralmaz yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Şehitkamil ve 25 Aralık Devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı. Kazada ölen Suriyeli Abdulhakim Alanjarı\'nın cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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