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Gaziantep’te, hurdacı çuvalda mühimmat buldu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, hurdacılık yapan 26 yaşındaki Kadir Budak, Mehmet Ali B

27 Kasım 2017 19:42

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, hurdacılık yapan 26 yaşındaki Kadir Budak, Mehmet Ali B.’den aldığı 6 çuval demir hurdası içerisinde patlamış mühimmat görünce polise haber verdi. Polis mühimmata el koyarak incelemek üzere emniyete götürdü.
Olay, öğleden sonra Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Kadir Budak, Karşıyaka Mahallesi’nde Mehmet Ali B.’den 6 çuval içerisinde demir hurdası alarak kullandığı 27 N 0128 plakalı kamyonetin kasasına koydu. Başka bir yerden hurda almak için duran Budak, çuvalların içerisindeki malzemeleri ayırmaya çalışırken havan mermisi, uçak savar mermisi ile tank mühimmatı ve roket kapsülü gibi çok sayıda patlamış askeri mühimmat olduğunu fark etti. Kamyoneti yol kenarına park eden hurdacı, durumu polise haber verdi.  Olay yerine gelen polisler çevre güvenliği alarak bomba imha uzmanlarını çağırdı. Olay yerine gelen uzman ekip yaptığı incelemenin ardından mühimmatları alarak detaylı inceleme için emniyete götürdü.
Polis, hurdacılık yapan Kadir Budak’ı da ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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