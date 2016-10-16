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BBC Türkçe

Gaziantep'te hücre evi operasyonu: 3 polis hayatını kaybetti

Güvenlik güçlerinin IŞİD'e ait bir hücre evine düzenlediği operasyon sırasında canlı bombalardan biri üzerindeki patlayıcı infilak ettirdi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişinin de yaralandığını açıkl

16 Ekim 2016 16:35

Gaziantep'te güvenlik güçlerinin bir hücre evine düzenlediği operasyon sırasında canlı bombalardan biri üzerindeki patlayıcı infilik ettirdi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 3 polisin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yerlikaya, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Gaziantep'te bir süreden beri Alevi Kültür Derneği'ne "canlı bomba" saldırısı yapılacağı ihbarı bulunduğunu, ekiplerin buna yönelik çalışması sırasında IŞİD'e ait bir hücre evinin tespit edildiğini belirtti.

TSİ 12.45 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından, basılan hücrevinin bulunduğu Beşyüzevler mahallesinde büyük panik yaşanırken, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk sevk edildi.

Vali Yerlikaya ve Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren de bölgeye giderek yürütülen operasyonla ilgili bilgi aldı.

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