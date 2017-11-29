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Gaziantep'te hırsızlık olaylarına 5 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmasında çalıntı otomobil ve motosiklet ile kablo ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı

29 Kasım 2017 13:58

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polisin hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmasında çalıntı otomobil ve motosiklet ile kablo ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Gümüştekin Mahallesi\'nde çalıntı bir motosiklet ele geçiren ekipler, A.C. ve E.Ç. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Barak Mahallesi\'nde ise çalıntı olduğu saptanan bir otomobil durdurularak arandı. Araca el konulurken içerisindeki M.İ. ve M.P. gözaltına alındı. Eyüpoğlu Mahallesi\'nde de elinde kablo bulunan M.G. isimli şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, 1 bıçak ele geçirdi. Yapılan incelemede kablonun telefon şirketine ait olduğu ve elinde bulunan bıçak ile keserek çalındığını saptayan polis, M.G\'yi gözaltına aldı.
Ele geçirilen çalıntı otomobil, motosiklet ve kablolar, sahiplerine teslim edilirken, 5 şüpheli emniyete götürüldü.
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