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Gaziantep'te hırsızlık olaylarına 15 tutuklama

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 27 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

25 Ekim 2017 14:40

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 27 şüpheliden 15\'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 41 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Operasyonlarda ele geçirilen çalıntı motosiklet, bilgisayarlar, televizyonlar, tabletler, cep telefonları ve birçok muhtelif elektronik eşya sahiplerine teslim edilirken, 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15\'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

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