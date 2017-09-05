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Gaziantep'te hırsızlığa 9 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

05 Eylül 2017 21:05

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Aydınlar Mahallesi\'ndeki bir işyerindeki çelik kasadan 150 bin lira çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanayi Mahallesi\'ndeki bir banka şubesinden para çeken iki kardeşi takip edip araçta bırakılan 15 bin liranın çalınmasıyla ilgili ise, kimlikleri tespit edilen 3 kişiden A.G. gözaltına alındı. A.G. de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yine Sanayi Mahallesi\'ndeki bir işyerinde 30 bin lira değerindeki gıda ve temizlik malzemelerinin çalınmasıyla ilgili de M.B.D., A.Ö., B.A. ve  M.A.  isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan eşyaların da ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güzelyurt Mahallesi\'nde bir evde yapılan aramada da, kaçak 190 kilo çay, paketleme aparatları ve paketleme ütüsü ile dijital terazi ele geçirildi. Ekipler, 27 faili meçhul hırsızlık olayıyla ilgili de 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerden de 6\'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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