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Gaziantep'te hırsızlığa 3 tutuklama

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

26 Ekim 2017 16:03

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik Kayaönü Mahallesi\'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 3 televizyon, 6 cep telefonu, 2 tablet, 2 kol saati, 3 bıçak, 1 fotoğraf makinesi, 1 müzik ses sistemi, 1 güç kaynağı, 6 askeri kamuflaj, 1 oto teybi, 1 motosiklet ve 3 gram eroin ile hırsızlıkta kullanılan 8 kerpeten, 3 makas, 3 karga burun ve 4 pense ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

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