Gaziantep'te hırsızlığa 13 gözaltı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından yapılan operasyonlarla hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, son günlerde meydana gelen ev, işyeri, otomobil ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada güvenlik kamerası kayıtları, tanık ifadeleri ve olay yeri inceleme sonuçlarının incelenmesi sonucu elde edilen delillerden de yola çıkılarak yapılan çalışmalarda; çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen M.D., M.S., K.S., M.A.A., İ.Ö., A.K., A.T., E.B., S.Ç., Ö.K., Y.E.E., İ.A. ve A.Ç. adlı 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 otomobil, 6 motosiklet, 4 teneke zeytinyağı, 2 dizüstü bilgisayar, 5 gözlük, 1 çekiç, 1 cep telefonu ve çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. Araç ve malzemelere el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.