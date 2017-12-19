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Gaziantep'te hırsızlar suçüstü yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, hırsızlık ihbarlarıyla harekete geçen polis, işyeri ve evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı

19 Aralık 2017 14:56

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, hırsızlık ihbarlarıyla harekete geçen polis, işyeri ve evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Güneykent Mahallesi\'nde bir eve zorla girmeye çalışan bir kişinin olduğu yönünde ihbarı değerlendiren polis, olay yerine gittiğinde E.Ç isimli şüphelinin eve girdiğini ve içinde para olan kutuyu açmaya çalıştığını görerek gözaltına aldı. Esentepe Mahallesi\'nde de bir marketten hırsızlık ihbarı ile harekete geçen polis, kendilerini fark edince kaçmaya çalışan C.P.\'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden E.C.\'nin, 2 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak arandığı tespit edildi.

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