Gaziantep'te her türlü eylem ve miting yasaklandı

Ankara'nın ardından Gaziantep Valiliği de, 31 Ekim tarihine kadar kentteki her türlü etkinlik ve eylemi yasakladı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada bugünden itibaren 31 Ekim'e kadar açık alanlarda toplantı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin ‘genel asayiş ve kamu düzeninin korunması' amacıyla yasaklandığı duyuruldu.

Gerekçe olarak kentte provokatif ve sansasyonel misilleme eylemi hazırlığında olan örgütlerin olduğu bilgisine yer verilirken, örgütlerin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma sürdürüldüğü kaydedildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda IŞİD'in İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te eylem düzenleme riskinin yüksek olduğu ve metro, otobüs, deniz araçları, köprü geçişleri, otogarlar ve havaalanlarının hedef alınabileceği belirtilmişti.