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Gaziantep'te hastanede 'kimyasal' alarmı

Suriye'nin El Bab bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edildi

27 Kasım 2016 00:53

Suriye'de El Bab bölgesinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıda yaralanan siviller tedavi için Kilis ve Gaziantep'e getirilecek.

Yusuf Kılıç’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken, çatışmaların şiddetlendiği El Bab bölgesinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıda çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi.

Yaralıların, Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere getirileceği belirtilirken, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde dezenfekte işlemleri başlatıldı, hastanede geçici olarak hasta kabulleri durduruldu.

 

 

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