T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te gölette cesetleri bulunan 2 arkadaş toprağa verildi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, okuldan kalan boş vakitlerinde kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için gittikleri meranın yakınında tarla sulaması için kullanılan gölette cesetleri bulunan Yusuf Kaya (13) ve Berat Taş'ın (12) cenazel

27 Nisan 2018 18:18

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, okuldan kalan boş vakitlerinde kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için gittikleri meranın yakınında tarla sulaması için kullanılan gölette cesetleri bulunan Yusuf Kaya (13) ve Berat Taş\'ın (12) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yaycı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; ortaokul öğrencileri Yusuf Kaya ve Berat Taş, okuldan kalan zamanlarında ailelerine yardım etmek amacıyla büyükbaş hayvanları otlatmak için meraya gitti. Burada kendileri gibi boş zamanlarda çobanlık yapan okul arkadaşlarıyla vakit geçiren Kaya ve Taş daha sonra hayvanları da alarak, tarla sulaması için yapılan göletin kenarına gitti. Arkadaşları eve dönmek için seslendiği Kaya ve Taş\'tan haber alamayınca durumu ailelerine bildirdi. Aile fertleri ve mahalle sakinleri de haber alamadıkları çocukları bulmak için en son görüldükleri gölet çevresinde arama yaparken Yusuf Kaya\'ya ait ayakkabıyı gördü. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri gölette yaptıkları aramalarda çocukların cansız bedenini buldu. Yusuf Kaya’nın annesi Nurgül ve babası Bayram Kaya ile Berat Taş’ın annesi Şengül ve babası Yılmaz olay yerinden sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.
Olay günü arkadaşlarını gören son kişi olan Enes Yalçın, Taş ve Kaya gibi kendisinin de yaz dönemlerinde ailesine yardım etmek için okul sonrasında hayvan otlattığını belirterek, \"Yaz gelince buralarda birkaç ay hayvan otlatılır. Yusuf ve Berat okuldan döndüklerinde  hayvanları otlattıktan sonra balık tutacaklarını söyledi. Hava kararınca gelmediler. Biz de aileleri ile birlikte aramaya başladık.  Arkadaşlarımın bulunmayınca gölete bakmaya gittik. Sonra da jandarmaya haber verdik\" dedi.
Çocukların cenazeleri, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 2 arkadaşın cenazeleri, öğle namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.


FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA GAZİANTEPKayaBerat TaşOlayYaycı MahallesiYusuf KayaBuradaTaşArkadaşlarıAileMahallelininYusuf KayanınNurgülBayram KayaBerat TaşınYılmazEnes Yalçın TaşYusufBeratHavaBizSonra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24