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Gaziantep'te gazeteciye silahlı saldırıya 4 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ı evinden çıkarken, tabancayla ateş açarak, yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

07 Mayıs 2018 20:18

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç\'ı evinden çıkarken, tabancayla ateş açarak, yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4\'ü tutuklandı.
Gaziantep\'te yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç\'a, 27 Nisan günü, Nurtepe Mahallesi\'ndeki evinden çıkarken, sokakta tabancayla ateş açıldı. Göğsüne ve ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Özkılıç, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis tarafından saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu Mahmut Özkılıç\'a tabancayla ateş eden İ.G. ve Y.D., gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda, olayın azmettiricisi olduğu belirlenen S.Y. ve M.P. Konya\'da, S.O.M. ise Şanlıurfa\'da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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