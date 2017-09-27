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Ekonomi

Gaziantep'te, GAPPLAST 2017 Fuarı açıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen GAPPLAST 2017 Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri Fuarı düzenlenen törenle açıldı

27 Eylül 2017 21:22

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te bu yıl 2\'ncisi düzenlenen GAPPLAST 2017 Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri Fuarı düzenlenen törenle açıldı.
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışına; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Plastik Sanayiciler Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve davetliler katıldı.
Açılış öncesi konuşan Vali Yerlikaya, Gaziantep\'in fuarcılıkta önemli bir deneyim kazandığını belirterek, şöyle dedi:
\"Gaziantep fuarcılığı öğrendi. Panayır çadırı gibi bir yerden başlayarak bu alandaki başarısını uluslararası arenada sürdürecek. Her fuar, bir önceki fuardan daha iyiye gitmeye gayret gösteriyor. 10 yıl içerisinde plastik sektöründe 1 buçuk milyon ihracat hedefini yakalayarak, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin fuarlar aracılığıyla Gaziantep\'e de ağırlayacağız.\"
Gaziantep Sanayi Odası  Başkanı Adil Konukoğlu ise, dünyadaki plastik sektöründen ülke olarak çok büyük pay alınabileceğine ifade ederek, \"İkincisini düzenlediğimiz Plastik Fuarı, ülkemiz için çok önemli, dünyada altıncı Avrupa\'da ikinci büyük sektör. Biz komşularında petrol olan bir coğrafyadayız. O yüzden bu ülkede kurulacak büyük bir rafineriyle plastik sektörünü desteklememiz gerekiyor. Ancak bunu özel sektörün tek başına yapması mümkün değil. O yüzden bizim önerimiz şu; Yumurtalık bölgesinde büyük bir rafineri bölgesi kurulmasıdır. Bunun da kurulduktan sonra sektörün önünün açılmasını istiyoruz\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları 100\'e yakın firmanın yer aldığı fuardaki stantları gezdi. Fuar, 30 Eylül\'e kadar açık kalacak.

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