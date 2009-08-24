Gaziantep'te galip yok: 1-1

Turkcell Süper Lig'de üçüncü hafta maçında Gaziantep'te Gaziantepspor ile Ankaraspor 1-1 berabere kaldı.



Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor, evinde Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı.



Ev sahibi Gaziantepspor ise ilk yarıda tutuk bir futbol sergilerken, orta saha kontrolünü elinde tutan rakip Ankaraspor, ileride de iyi organize olarak Gaziantepspor orta sahası içinde tehlikeli ataklar geliştirdi.



Konuk ekip aradığı golü 29. dakikada Brabec'in attığı golle 1-0 buldu. İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 Ankaraspor'un üstünlüğü ile sona erdi.