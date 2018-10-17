Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasına 3 gözaltı (2)
TUTUKLANDILAR
Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasıyla gözaltına alınan kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Mahsuni Sarıkaya, yanında çalışan S
17 Ekim 2018 22:35
TUTUKLANDILAR
Gaziantep\'te, \'fuhuş ve tehdit\' suçlamasıyla gözaltına alınan kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Mahsuni Sarıkaya, yanında çalışan S.G. ve H.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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