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Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasına 3 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR Gaziantep'te, 'fuhuş ve tehdit' suçlamasıyla gözaltına alınan kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Mahsuni Sarıkaya, yanında çalışan S

17 Ekim 2018 22:35

TUTUKLANDILAR
Gaziantep\'te, \'fuhuş ve tehdit\' suçlamasıyla gözaltına alınan kentte günlük yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Mahsuni Sarıkaya, yanında çalışan S.G. ve H.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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TUTUKLANDILAR GaziantepMahsuni Sarıkayayanında
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