Gaziantep'te FETÖ'ye 5 utuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Fethullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5\'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis tarafından yapılan operasyonda \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edeldi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5\'i tutuklandı, 3\'ü ise adli kontnrol şatıyla serbesk bırakıldı.