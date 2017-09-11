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Gaziantep'te FETÖ'ye 5 utuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

11 Eylül 2017 23:20

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Fethullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5\'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis tarafından yapılan operasyonda \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edeldi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5\'i tutuklandı, 3\'ü ise adli kontnrol şatıyla serbesk bırakıldı.

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