Gaziantep'te FETÖ'ye 5 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5\'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock\'i kullandığı tespit edilen 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i tutuklanırken, 6\'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.