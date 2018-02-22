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Gaziantep'te FETÖ'ye 2 tutuklama

GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, hamile olan 1 kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

22 Şubat 2018 22:10

GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP\'te FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı, hamile olan 1 kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında; işadamı Y.Ö., örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen S.D. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmış, ayrıca gaygubet evlerinde yakalanan \'ByLock\' kullandığı tespit edilen hamile bayan şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır.\"
 

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