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Gaziantep'te FETÖ'ye 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

02 Şubat 2018 21:28

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle iltisakı bulunan şirketlere yönelik operasyonda M.Ö. ve M.H.P. gözaltına alındı. Ayrıca örgütün gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\'u kullandığı belirlenen V.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve V.A. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, M.H.P. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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