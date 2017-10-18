Gaziantep'te FETÖ'ye 15 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 15\'i, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen 19 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen, farklı meslek gruplarına mensup 19 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, şüphelilerden 4\'ünü adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.