Gaziantep'te FETÖ'ye 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Bilgi Teknolojileri Kurumu\'ndan ihraç edilen G.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında; Bilgi Teknolojileri Kurumunda çalışırken ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen G.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.