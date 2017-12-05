T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te FETÖ'ye 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan ihraç edilen G

05 Aralık 2017 21:15

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Bilgi Teknolojileri Kurumu\'ndan ihraç edilen G.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında; Bilgi Teknolojileri Kurumunda çalışırken ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen G.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHAGAZİANTEPBilgi Teknolojileri KurumuGaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖPDYBilgi Teknolojileri KurumundaByLockEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24