Gaziantep'te FETÖ'ye 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan bir kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında; hakkında daha önce yakalama kararı bulunan M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen M.A., sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.