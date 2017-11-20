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Gaziantep'te FETÖ'ye 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan bir kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

20 Kasım 2017 18:32

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan bir kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında; hakkında daha önce yakalama kararı bulunan M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen M.A., sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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