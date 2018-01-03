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Gaziantep'te FETÖ'nün 'mahrem evleri' operasyonuna tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 'mahrem evleri'ne yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenip gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

03 Ocak 2018 16:27

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın \'mahrem evleri\'ne yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandığı belirlenip gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'nin \'mahrem evleri\'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandığı belirlenen A.A. gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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