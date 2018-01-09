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Gaziantep'te FETÖ'den 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiasıyla kapatılan derneklerde çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

09 Ocak 2018 22:46

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiasıyla kapatılan derneklerde çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2\'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan derneklerde görevli ve örgütle iltisakı bulunan kişilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 2\'si tutuklandı, 6\'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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