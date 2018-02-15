Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirlenen şirketlere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 7 kişiden 1\'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen bazı şirketlere geçen salı günü operasyon düzenledi. Operasyonda S.T., M.T., C.G., C.B., Z.K., M.K. ve Y.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile S.T. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan diğer şüphelilerden M.K. tutuklanırken, C.G., C.B., Z.K. ve Y.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.